Senat und Wohnungsunternehmen schließen Vereinbarung

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) und Vertreter städtischer Wohnungsunternehmen unterzeichnen heute eine Kooperationsvereinbarung. Dort ist unter anderem geregelt, dass die Mieten für die knapp 300 000 städtischen Wohnungen künftig nur noch um zwei Prozent pro Jahr steigen dürfen. Erhöhungen, die in diesem Jahr wirksam wurden, sollen rückwirkend korrigiert werden. Außerdem wird die Modernisierungsumlage begrenzt.

Die Vereinbarung ist für die Wohnungsgesellschaften nicht unproblematisch. Denn sie sollen nicht nur auf mögliche Einnahmen durch Mieterhöhungen verzichten, sondern nach dem Willen von Rot-Rot-Grün gleichzeitig ihren Bestand in dieser Legislaturperiode um 55 000 Wohnungen erhöhen. Allein 30 000 dieser Wohnungen sollen neu gebaut, die übrigen zum Beispiel angekauft werden.

Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus stellt ebenfalls am heute ihr Konzept vor, wie dem Mangel an preiswertem Wohnraum sowie steigenden Mieten begegnet werden kann. Das Thema gehört zu den wichtigsten Zukunftsfragen in der wachsenden Metropole und wird daher kontrovers diskutiert.