Ost-Duell: Union verspricht Aufstiegsgesicht - Aue gestärkt

Der 1. FC Union Berlin will beim Teil zwei der englischen Woche wieder sein Aufstiegsgesicht zeigen. Im heutigen Ost-Duell (17.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue soll die 0:2-Niederlage bei Hannover 96 sofort wieder vergessen gemacht werden. «Zu Hause spielen wir sehr, sehr guten Fußball. Wir haben hier schon viel gepunktet und werden das auch weiter tun», sagte Angreifer Sebastian Polter. In dieser Spielzeit konnte bislang nur Fortuna Düsseldorf drei Zähler aus Köpenick entführen. In der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga liegen die «Eisernen» punktgleich hinter Stuttgart und Hannover (je 50) auf Rang drei.

Die Auer (15./26 Punkte) sind im Aufwind, haben zum Auftakt der englischen Woche mit einem 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli die Abstiegsränge verlassen. Seit vier Spielen sind die Sachsen ungeschlagen, holten unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco aus drei Spielen sieben Punkte. Die Partie beim Aufstiegskandidaten aus Berlin wird in Aue als Bonusspiel gesehen, das ohne Druck bestritten werden kann. Tedesco kündigte eine Rotation in der Startelf an, in der er zuvor wenige Wechsel gegeben hatte.

