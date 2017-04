Sonderbotschafterin wirbt im Landtag für verfolgte Jesiden

Nadia Murad wird von Kämpfern des Islamischen Staats im Nordirak verschleppt und versklavt. Nach ihrer Flucht gelangt sie nach Baden-Württemberg. Als UN-Sonderbotschafterin nutzt sie einen Auftritt im Brandenburger Landtag für einen Appell.

Potsdam (dpa/bb) - In einer bewegenden Rede hat die 21-jährige Jesidin Nadia Murad im Brandenburger Landtag für die Aufnahme von Flüchtlingen ihrer Glaubensgemeinschaft geworben. «Wir haben die schlimmsten Verbrechen erlebt, Vergewaltigung und sexuelle Versklavung», berichtete die Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen am Mittwoch zu Beginn der Plenarsitzung. Sie war gemeinsam mit zwei Schwestern vor drei Jahren von der Terrormiliz IS aus ihrem Heimatdorf Kocho im Nordirak verschleppt worden. Ihre Mutter und sechs Brüder wurden getötet.

«Dieser Völkermord ist noch nicht vorbei», mahnte Murad. Es gebe noch mehr als 2000 Überlebende im Irak, die in Camps unter schlimmsten Umständen darauf warten müssten, das andere Staaten sie aufnehmen. «Und ich weiß von mehr als 3000 Frauen, Kindern und Männern, die noch immer in der Gefangenschaft des IS sind.» Murad war nach ihrer Flucht über ein Aufnahmeprogramm für traumatisierte Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gelangt. Seither setzt sie sich bei Reisen in der ganzen Welt für ihre verfolgten Landsleute ein.