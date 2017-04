dpa

Nächste Auswärtspleite für Hertha

Mit dem ersten Sieg seit fünf Pflichtspielen hat Borussia Mönchengladbach den Anschluss an die internationalen Startplätze hergestellt und Hertha BSC die siebte Auswärtspleite in Serie zugefügt. Die Gladbacher gewannen am Mittwoch gegen die Berliner mit 1:0 (1:0) und schoben sich in die obere Tabellenhälfte vor. Die seit drei Spielen sieglosen Gäste müssen nun sogar um einen Europapokalplatz bangen. Vor 44 347 Zuschauern im Borussia-Park erzielte der Slowake Laszlo Benés (16.) den Treffer für sein Team.

Dardai muss am Mittwochabend sein ohnehin von zahlreichen Verletzungsausfällen geprägtes Team weiter umstellen. Marvin Plattenhardt ist noch nicht wieder fit. Zudem müssen in Gladbach die gesperrten Vedad Ibisevic (fünfte Gelbe Karte) und Maximilian Mittelstädt (Gelb-Rot) ersetzt werden. Als Linksverteidiger dürfte der 19-jährige Jordan Torunarigha beginnen. Trainer Dardai versucht, den Druck von den Jungprofis zu nehmen: «Wir haben genug Führungsspieler auf dem Platz. Sebastian Langkamp, auch Jay Brooks kann noch mehr für die Mannschaft da sein. Er hat die Qualitäten, wir müssen sie noch mehr herauskitzeln.»

Zudem erwartet Dardai von Spielmacher Vladimir Darida eine Führungsrolle: «Auch vom Kopf her, von den Pässen. Wir brauchen den berühmten vorletzten und letzten Pass.» Manager Michael Preetz sieht eine starke Borussia: «Es ist eine schnelle und torgefährliche Mannschaft. Sie haben einfach einen guten Kader. Wir werden trotzdem versuchen, etwas mitzunehmen.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 22:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen