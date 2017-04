dpa

Hertha will Auswärtsmisere beenden

Hertha BSC will in Mönchengladbach endlich die inzwischen viermonatige Auswärtsmisere beenden. Seit Anfang Dezember des Vorjahres haben die Berliner in der Fußball-Bundesliga in fremden Stadien keinen Punkt mehr geholt. «Man sieht, wie ausgeglichen die Bundesliga ist, da passieren viele verrückte Dinge. Der Schlüssel ist immer die Tagesform», erklärte Hertha-Trainer Pal Dardai vor der Partie des Tabellen-Fünften (40 Punkte) beim Zehnten Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend (20.00 Uhr). Die Berliner sind das drittschlechteste Auswärtsteam der Liga. Der Kontrahent wartet schon seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg.

