Hertha vor schwieriger Aufgabe: «Genug Führungsspieler»

Hertha BSC will in Mönchengladbach endlich die inzwischen viermonatige Auswärtsmisere beenden. Seit Anfang Dezember des Vorjahres haben die Berliner in der Fußball-Bundesliga in fremden Stadien keinen Punkt mehr geholt. «Man sieht, wie ausgeglichen die Bundesliga ist, da passieren viele verrückte Dinge. Der Schlüssel ist immer die Tagesform», erklärte Hertha-Trainer Pal Dardai vor der Partie des Tabellen-Fünften (40 Punkte) beim Zehnten Borussia Mönchengladbach. Die Berliner sind das drittschlechteste Auswärtsteam der Liga und wären schon mit einem Punkt zufrieden. Der Kontrahent wartet schon seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg.

Dardai muss am Mittwochabend sein ohnehin von zahlreichen Verletzungsausfällen geprägtes Team weiter umstellen. Marvin Plattenhardt ist noch nicht wieder fit. Zudem müssen in Gladbach die gesperrten Vedad Ibisevic (fünfte Gelbe Karte) und Maximilian Mittelstädt (Gelb-Rot) ersetzt werden. Als Linksverteidiger dürfte der 19-jährige Jordan Torunarigha beginnen. Trainer Dardai versucht, den Druck von den Jungprofis zu nehmen: «Wir haben genug Führungsspieler auf dem Platz. Sebastian Langkamp, auch Jay Brooks kann noch mehr für die Mannschaft da sein. Er hat die Qualitäten, wir müssen sie noch mehr herauskitzeln.»

Zudem erwartet Dardai von Spielmacher Vladimir Darida eine Führungsrolle: «Auch vom Kopf her, von den Pässen. Wir brauchen den berühmten vorletzten und letzten Pass.» Manager Michael Preetz sieht eine starke Borussia: «Es ist eine schnelle und torgefährliche Mannschaft. Sie haben einfach einen guten Kader. Wir werden trotzdem versuchen, etwas mitzunehmen.»

