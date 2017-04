dpa

Dienstleister: Gepäckausgabe bei Air Berlin etwas besser

Berlin (dpa/bb) - Die Einschränkungen für Kunden von Air Berlin am Flughafen Tegel sind noch nicht beseitigt. Nach Angaben des Dienstleisters Aeroground gab es am Dienstag aber etwas weniger Verzögerungen bei der Gepäckausgabe als in den vergangenen Tagen. «Wir sind noch nicht ganz zufrieden, aber es geht in die richtige Richtung», sagte eine Sprecherin des Münchner Flughafens. Dessen Tochterunternehmen Aeroground stellt seit Ende März Bodenpersonal für Air Berlin in Tegel.

Ergebnisse eines Gesprächs von Vertretern beider Seiten über die andauernden Probleme wollten die Unternehmen am Dienstag nicht nennen. Air Berlin verlangt, dass spätestens zu den am Wochenende beginnenden Osterferien alles reibungslos läuft. Als Sofortmaßnahme hat Aeroground vorübergehend Bodenpersonal aus Schönefeld und München nach Tegel abgeordnet.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen