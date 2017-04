Landtagsmehrheit für Erhalt des Sorbischen zeichnet sich ab

Im Brandenburger Landtag zeichnet sich eine klare Mehrheit für den Erhalt des Sorbischen ab. Die Oppositionsfraktionen CDU und Grüne hatten für die Parlamentssitzung an diesem Mittwoch einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Danach soll die rot-rote Landesregierung aufgefordert werden, die Mindestgröße für Lerngruppen in Sorbisch/Wendisch so zu gestalten, dass diese weiterhin möglich sind. SPD und Linke betonten am Dienstag, dass auch ihnen der Erhalt der Sprache und Kultur der Minderheit am Herzen liege. Die Koalition präsentierte einen eigenen Antrag, um dieses Ziel zu erreichen. Das wiederum werteten CDU und Grüne als Erfolg ihrer Initiative.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

