Eisbären-Chef mit Krupps Arbeit zufrieden

Sonntag können sich die Eisbären-Fans von ihren Lieblingen nochmals Autogramme holen. Für einige Profis könnte die Feier zum Saisonabschluss am Sonntag zum letzten Akt in Berlin werden. Trainer Krupp erhält von den Chefs ein gutes Zeugnis.

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin wollen nach dem Aus im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Team für die kommenden Saison stark verändern. «Die Kaderplanung, da müssen wir einiges verbessern», sagte Geschäftsführer Peter John Lee im Interview des «Tagesspiegels» (Dienstag). Es gehe dann darum, «noch mehr junge Spieler an das Niveau heranzuführen. So wie Jonas Müller, der hat doch eine Super-Saison gespielt», erklärte der 61-Jährige. Trainer Uwe Krupp bekam vom Manager ein gutes Zeugnis: «Mit Uwes Arbeit sind wir zufrieden.»

Trotz der überraschend guten Auftritt in der Viertelfinal- und Halbfinalserie gegen Mannheim und München sei die «Saison insgesamt nicht so besonders» gewesen», befand Lee: «Wir wollten auch diesmal den Titel gewinnen und wir hätten gerne noch weitergespielt.» Am Sonntag hatten sich der DEL-Rekordmeister mit der 1:2-Niederlage bei Meister EHC München aus der Spielzeit verabschiedet.