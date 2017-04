dpa

Familie wegen Drogengeschäften zu Haftstrafen verurteilt

Wegen illegaler Drogengeschäfte sind ein Vater und seine beiden Kinder am Dienstag vom Landgericht Cottbus zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 58-Jährige zusammen mit seiner 22 Jahre alten Tochter und seinem 25-jährigen Sohn Crystal Meth in großen Stil aus Tschechien nach Forst (Spree-Neiße) gebracht, dort portioniert und weiterverkauft hat. Die Anklage listete mindestens 16 Fälle auf, in dem die synthetische Droge illegal nach Deutschland gebracht wurde.

Der 58-Jährige muss deshalb wegen Drogenhandels für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Außerdem ordnete das Gericht einen Drogenentzug an. Die Tochter erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten, der 25-Jährige eine von einem Jahr und neun Monaten, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde (Az: 21 KLs 23/16).

dpa

