Flüchtiger Autofahrer verletzt Polizisten

Noch einmal glimpflich davongekommen ist ein Berliner Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle im Bezirk Tiergarten. Er und sein Kollege verfolgten am Montagabend einen Wagen, der zu schnell durch den Tunnel in Tiergarten gefahren war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der Fahrer an einer roten Ampel hielt, stellten die Polizisten ihr Auto quer vor seinen und stiegen aus. Der unbekannte Autofahrer setzte daraufhin mit seinem Pkw zurück und fuhr an dem Dienstfahrzeug vorbei. Dabei streifte er den Polizisten, der eine Prellung am Fußknöchel erlitt und seinen Dienst beenden musste. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Autofahrer dauern an.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 14:00 Uhr

