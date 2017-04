Bewerbungsphase für Innovationspreis beginnt

Zum 34. Mal wird Ende 2017 der Innovationspreis Berlin Brandenburg verliehen. Am Dienstag begann die Bewerbungsphase, wie das brandenburgische Wirtschaftsministerium mitteilte. Forscher, Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen, Handwerker, Entwickler und Start-Ups sind aufgerufen, ihre Ideen bis zum 7. Juli einzureichen. Insgesamt fünf Preise, dotiert mit je 10 000 Euro, werden am 1. Dezember in Potsdam verliehen.

1984 von dem Land Berlin ins Leben gerufen, wird der Preis seit 1992 von den Ländern Brandenburg und Berlin gemeinsam vergeben. Erklärtes Ziel ist es, Menschen auszuzeichnen, die mit ihren Ideen die Region Berlin-Brandenburg voranbringen.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

