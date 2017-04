dpa

Ingeborg Krabbe wird in Leipzig beerdigt

Die Schauspielerin Ingeborg Krabbe wird in ihrer Geburtsstadt Leipzig beerdigt. Es sei eine Beisetzung im engsten Familienkreis geplant, sagte ihr langjähriger Agent Marc Rosenberg am Dienstag. Krabbe war am 17. März im Alter von 85 Jahren gestorben. Am Montag hatten Familie und Weggefährten bei einer Trauerfeier in Berlin Abschied von der Film- und Theaterschauspielerin («In aller Freundschaft», «Rentner haben niemals Zeit») genommen. Die «Bild»-Zeitung berichtete, Krabbe werde auf dem Leipziger Südfriedhof ihre letzte Ruhe finden.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

