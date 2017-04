Schönberg zieht sich aus Regionalliga zurück

Nach RB Leipzig II will auch der FC Schönberg in der nächsten Saison nicht mehr in der Regionalliga Nordost spielen. Anders als bei den Sachsen hat das finanzielle Gründe. Nun gibt es nur noch maximal drei sportliche Absteiger. Hertha plant mit der U23 weiter in der 4. Liga.

Schönberg (dpa) - Der FC Schönberg 95 zieht sich zum Ende der Saison aus der Fußball-Regionalliga Nordost zurück. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. «Aus Sicht der Vereinsverantwortlichen ist über die gegenwärtige Spielzeit hinaus die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in der Regionalliga Nordost für den FC Schönberg 95 finanziell nicht mehr darstellbar», heißt es in der Erklärung. In der Liga stehen die Nordwestmecklenburger nach 26 Spieltag auf Rang 13 mit erheblichem Abstand zu den Abstiegsrängen.

Der siebenmalige Landes-Pokalsieger will künftig nach eigenen Angaben auch nicht in der Oberliga spielen sondern einen Neuanfang in der Verbands- oder Landesliga machen. Überregionaler Fußball sei nach Ansicht des Vereinsvorstandes «aus wirtschaftlicher Sicht langfristig in unserer Region nicht möglich».

Auslöser des Rückzugs ist das künftig erheblich reduzierte Sponsoring des seit Vereinsgründung mit Abstand größten Geldgebers. Das ortsansässige Möbelunternehmen (Palmberg) will sein Engagement Medienberichten zufolge von aktuell 250 000 Euro jährlich auf 50 000 Euro verkleinern, die zudem vor allem der Nachwuchsarbeit zugutekommen sollen.

Nach dem bereits im Januar verkündeten Rückzug von RB Leipzig II steht Schönberg damit als zweiter Absteiger fest. Maximal noch drei Vereine müssen nun noch aus sportlichen Gründen den Weg in die Fünftklassigleit antreten. Gerüchten, wonach auch Hertha BSC seine zweite Mannschaft zurückziehen könnte, erteilte der Berliner Club eine Absage.

«Wir planen mit unserer U23 auch für die kommende Saison», sagte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Dienstag. Damit wird Herthas Talente-Mannschaft wahrscheinlich auch in der kommenden Spielzeit am sogenannten International Cup der englischen Premier League teilnehmen. In dem Wettbewerb mit zwölf englischen und zwölf europäischen Nachwuchsteams war Hertha in dieser Saison bis ins Viertelfinale vorgedrungen.

