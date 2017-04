dpa

Nachrichtensprecher Riewa jobbte mal als Postbote

ARD-Nachrichtensprecher Jens Riewa jobbte nach dem Abitur mal zwei Monate als Postbote im Spreewald. «Ich musste mir das Geld für mein erstes Moped verdienen - mein Vater wollte da nichts beisteuern», sagte der 53-Jährige am Dienstag in Lübbenau. «Ich erinnere mich liebend gern an diesen verrücktesten Job, den ich jemals hatte.» Riewa wurde in Lübbenau geboren und wuchs in Lübben im Spreewald auf.

Riewa kam am Dienstag zum Start der Postkahn-Saison im Spreewalddorf Lehde und trug selbst Postkleidung. Mit Postbotin Andrea Bunar stieg er in den Kahn, um Briefe zu verteilen. Seit 120 Jahren wird die Post in dem Lübbenauer Ortsteil auf dem weit verzweigten Wassernetz mit dem Postkahn an die Haushalte verteilt, die zum Teil auf Inseln stehen. Im Winter fährt der Postkahn nicht, dann läuft Bunar zu Fuß über Brücken.





