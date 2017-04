German Bowl bis 2019 in Berlin: «Feste Heimat gefunden»

Das Finale der deutschen Meisterschaft im American Football wird bis mindestens 2019 weiterhin in Berlin ausgetragen. Darauf verständigten sich am Dienstag Berlins Sportsenator Andreas Geisel und Robert Huber, Präsident des American Football Verbandes Deutschland (AFVD). «Der German Bowl in Berlin hat inzwischen schon eine kleine Tradition in der deutschen Football-Liga. Es ist gut, dass wir dies jetzt für die nächsten drei Jahre sichern», sagte Geisel.

«Der German Bowl hat in Berlin inzwischen eine feste Heimat gefunden, die von den Football-Fans in Deutschland immer stärker angenommen wird», erklärte AFVD-Präsident Huber.

Der German Bowl wird seit 2012 regelmäßig im Berliner Jahn-Sportpark ausgetragen. Bereits 1987 und 1988 war das deutsche Football-Finale in der Hauptstadt zu Gast. Der Senat machte den Zuschlag durch seine aktuelle Rahmenplanung für die Sanierung des Jahn-Sportparks möglich. Ob während der Umbauphase der Jahn-Sportpark für die Veranstaltung genutzt werden kann, ist noch offen.

