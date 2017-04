Brandenburger Designtage: Aufruf zu Bewerbungen

Zum sechsten Mal laufen in Brandenburg in diesem Jahr die Designtage vom 13. bis 15. Oktober in Potsdam. Unternehmen der Branche können sich bis Ende Mai bewerben, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Die Szene habe sich zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor entwickelt, sagte Minister Albrecht Gerber (SPD). Design sei als Klammer zwischen Kreativwirtschaft und Industrie ein wichtiger Impulsgeber für Innovationen. Zudem trage es zur Wettbewerbsfähigkeit vieler insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen bei. Am 9. Oktober wird der Designpreis Brandenburg verliehen.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

