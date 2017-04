dpa

Füchse spielen im EHF-Pokal gegen Tatabanya

Die Füchse Berlin treffen im Viertelfinale des Handball-EHF-Pokals auf Grundfos Tatabanya KC aus Ungarn. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das Hinspiel findet am 22. oder 23. und das Rückspiel am 29. oder 30. April statt. Der Cup-Sieger von 2015 schloss seine Zwischenrunden-Gruppe A mit fünf Siegen und einer Niederlage auf Platz eins ab. Tatabanya qualifizierte sich als Tabellen-Zweiter der Gruppe C für die K.o.-Runde. Berlins Bundesliga-Konkurrent SC Magdeburg, der nun auf Helvetia Anaitasuna aus Spanien trifft, hatte diese Gruppe gewonnen und auch beide Partien gegen die Ungarn für sich entschieden.

