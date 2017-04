Cottbuser Parkeisenbahn geht wieder in Betrieb

Die Cottbuser Parkeisenbahn erwacht aus dem Winterschlaf: Die Anlage samt Gleise soll jetzt vom Herbst- und Winterdreck befreit werden, Loks und Wagen würden entstaubt, wie eine Sprecherin des Betreibers CottbusVerkehr am Dienstag mitteilte. Am Gründonnerstag - in knapp einer Woche - soll der Fahrbetrieb wiederaufgenommen werden.

Die Parkeisenbahn erfreue sich großer Beliebtheit, sagte die Sprecherin. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 40 000 Fahrgäste befördert. Das sind nach Betreiber-Angaben 4000 mehr als ein Jahr zuvor. Die ehemalige Pioniereisenbahn verkehrt auf einer Spurweite von 600 Millimetern auf einem Rundkurs von 3,2 Kilometern. 20 Kinder und Jugendliche aus der Umgebung helfen dabei, dass der Zugverkehr reibungslos verläuft.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen