Bahnwerk: Templiner Anwalt zum Insolvenzverwalter bestellt

Ein Rechtsanwalt aus Templin (Uckermark) ist vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Eberswalder Bahnwerks (EBW) bestellt worden. Das teilte eine Justizsprecherin am Dienstag mit. In den kommenden drei Monaten - bis zur Entscheidung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens - soll der Anwalt die finanzielle Situation des Betriebs begutachten. In dieser Zeit wird das EBW weiterbetrieben.

Die EBW-Geschäftsführung hatte in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag gestellt, weil der Betrieb einen Liquiditätsengpass zu verzeichnen habe, hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sprach in diesem Kontext von einem »echten Tiefschlag». Die Belegschaft und das Land hatten lange um den Erhalt des Bahnwerks gekämpft und konnten die Schließung durch die Übernahme durch den Investor Quantum Capitals Partner AG abwenden. Erst zu Jahresbeginn hatte der Ableger EBW seine Aktivitäten aufgenommen. Das Land hatte für die Unternehmensrettung eine Bürgschaft übernommen. Im EBW sind derzeit 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen