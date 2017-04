Volksbegehren für Flughafen Tegel ist erfolgreich

Eigentlich ist das Aus für den Flughafen Berlin-Tegel längst beschlossen und vertraglich festgelegt. Doch bis zur BER-Eröffnung braucht die Hauptstadt den alten Airport. Auch darüber hinaus?

Berlin (dpa/bb) - Das Volksbegehren für den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel war erfolgreich. Bei der von einer Bürgerinitiative initiierten Sammlung kamen 204 263 gültige Unterschriften zusammen - rund 30 000 mehr als erforderlich. Das teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach am Dienstag mit. Nun folgt ein Volksentscheid, bei dem die Bürger an der Wahlurne abstimmen können. Als möglicher Termin gilt der Tag der Bundestagswahl am 24. September.