Für Hauptuntersuchung überfälligen Laster sichergestellt

Die Berliner Autobahnpolizei hat einen Lastwagen sichergestellt, der schon seit drei Monaten für die Hauptuntersuchung fällig war. Auf ihn wurden die Beamten aufmerksam, als ihnen am Montagnachmittag auf der Stadtautobahn der Deckel eines Farbeimers entgegengeflog. Das unerwartete Flugobjekt stammte von der Ladefläche des Lasters, den die Sicherheitskräfte daraufhin am Britzer Damm von der Autobahn ableiteten. Bei ihrer Kontrolle stellten sie fest, dass der Lkw vor drei Monaten zur Hauptuntersuchung gemusst hätte. Außerdem gab es Probleme an der Lenkung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. April 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen