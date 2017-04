Kabinett berät über Projekte für Hochwasserschutz an der Elbe

Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) stellt heute Brandenburger Projekte im Nationalen Hochwasserschutzprogramm vor. Zuvor will das Kabinett darüber beraten.

Nach dem verheerenden Hochwasser 2013 an der Elbe war das Nationale Programm auf Initiative der Länder beschlossen worden. Der Gesamtbedarf wird auf 5,4 Milliarden Euro geschätzt. In den kommenden zehn Jahren will der Bund 1,1 Milliarden Euro beisteuern.