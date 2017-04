Radfahrer von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

In Pritzwalk (Prignitz) ist am Montagabend ein 46 Jahre alter Radfahrer mit einem nach rechts abbiegenden Lastwagen zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Für ihn kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Der Laster war den Angaben zufolge vorfahrtsberechtigt. Vor dem tragischen Unfall habe sein Fahrer noch am Stadtrand auf der B103 einen zweiten Radler passieren lassen und den folgenden 46-Jährigen dann womöglich übersehen.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 21:10 Uhr

Quelle: dpa

