Karambolage mit Bus auf Flughafen Tegel: Keine Verletzten

Bei einer Karambolage zwischen einem Bus und einer fahrbaren Hebebühne auf dem Flughafen Tegel ist am Montag leichter Blechschaden entstanden. Personen seien nicht verletzt worden, sagte ein Flughafensprecher am Abend. Der Bus und der sogenannte Highloader seien sich an einer engen Stelle in der Nähe des Terminals ins Gehege gekommen. Es sei ein undramatischer Unfall gewesen.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 19:40 Uhr

Quelle: dpa

