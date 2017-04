dpa

Lesben- und Schwulenverband fordert Erinnerungstafel

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg setzt sich für eine Erinnerungstafel für lesbische Frauen in der Gedenkstätte Ravensbrück ein. Ein entsprechender Antrag sei bei der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gestellt worden, teilte der Verband am Montag in Berlin mit.

Die Tafel soll laut Geschäftsführer Jörg Steinert zwei besonders gut dokumentierten Fällen gewidmet werden: den Straßenbahn-Schaffnerinnen Margarete Rosenberg und Elli Smula. Beide habe die Gestapo 1940 festgenommen und ins KZ Ravensbrück gebracht. Ihnen sei Verletzung ihrer Dienstpflicht vorgeworfen worden.

Ein entsprechender Vermerk auf der Transportliste macht laut Verband deutlich, wie schlecht der Status lesbischer Frauen in den KZ war. Ein früherer Antrag zur Erinnerung an alle lesbischen Insassen des KZ Ravensbrück war den Angaben zufolge vor vier Jahren abgelehnt worden.

