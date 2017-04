Nach sieben Jahrzehnten bekommt Altar Bekrönung zurück

1944 waren sie zuletzt vereint - der Frankfurter Hochaltar und sein üppiger Holzschmuck. Schon bald sollen sie sich wieder in alter Pracht zeigen. Der letzte Schritt dazu ist getan.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - In Frankfurt schließt sich eine weitere Weltkriegsnarbe: Nach mehr als 70 Jahren bekommt der Hochaltar der einstigen Frankfurter Universitäts- und Stadtkirche seine mittelalterliche Bekrönung zurück. Am Montag trafen zwei schwerbepackte Laster mit 50 generalüberholten Einzelteilen des sogenannten Gesprenges aus einer Wünsdorfer Werkstatt in der Oderstadt ein, wie Restauratorin Dorothee Schmidt-Breidung am Montag mitteilte. Kurz nach Ostern soll das 7 Meter hohe und 13 Meter breite Holzgebilde wieder auf dem Altar angebracht sein.