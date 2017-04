Frankfurter Hochaltar erhält nach 70 Jahren Gesprenge zurück

Nach mehr als 70 Jahren bekommt der Hochaltar der einstigen Frankfurter Universitäts- und Stadtkirche seine mittelalterliche Bekrönung zurück. Am Montag trafen zwei schwerbepackte Laster mit 50 generalüberholten Einzelteilen des sogenannten Gesprenges aus einer Wünsdorfer Werkstatt in der Oderstadt ein, wie Restauratorin Dorothee Schmidt-Breidung am Montag mitteilte. Kurz nach Ostern soll das sieben Meter hohe und 13 Meter breite Holzgebilde wieder auf dem Altar angebracht sein. Vor der Sanierung befand es sich in einem beklagenswerten Zustand. Es war in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ausgebaut und eingelagert worden.

Quelle: dpa

