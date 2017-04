«Öko-Pegida»: Naturschützer sehen sich von Landrat diffamiert

Umweltschützer haben empört auf Kritik des Landrats von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD) reagiert. Am Rande einer sogenannten Wolfswache hatte Schmidt am Wochenende in einem Fernsehinterview erklärt, dass der ländliche Raum nicht die Spielwiese von «Öko-Pegida» werden dürfe.

Er habe damit Menschen, die sich für Natur- und Artenschutz einsetzen, mit der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung gleichgesetzt, sagte der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Friedhelm Schmitz-Jersch. Das sei eine «eine unfassbare Diffamierung». «Leute wie der Landrat versuchen, mit den Wolfswachen, den Volkszorn gegen den Wolf zu organisieren. Dies ist populistisches und hetzerisches Niveau.»

Schmidt reagierte am Montag gelassen. Er habe den kritisierten Begriff bewusst eingesetzt, da er seit längerer Zeit beobachte, dass extreme einzelne und marginale Interessen in den öffentlichen Raum drängen.

Bei «Wolfswachen» hatten am Wochenende rund 800 Menschen für einen besseren Schutz von Weidetieren wie Schafe und Kälber vor dem Raubtier demonstriert. Die Zahl der von Wölfen gerissenen Weidetiere hat sich 2016 laut Bauernbund gegenüber dem Vorjahr auf etwa 300 verdoppelt. Daher fordern Bauern- und Jagdverbände die Lockerung des Artenschutzes und die Genehmigung für Abschüsse von Wölfen, die Weidetiere reißen.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

