Bewerbungsphase für den Baukulturpreis hat begonnen

Brandenburger Architekten und Ingenieure können sich für den Baukulturpreis 2017 bewerben. Dazu hat Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag in Potsdam aufgerufen. Land Brandenburg, Architektenkammer und Ingenieurkammer verleihen den Preis zum fünften Mal. Er ist insgesamt mit 18 000 Euro dotiert und wird in drei Kategorien vergeben.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

