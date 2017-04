dpa

Werksverkauf bei insolventer Mifa gut angelaufen

Der insolvente Fahrradbauer Mifa verkauft Tausende gelagerte Räder mit Rabatten, um seine Liquidität zu verbessern. Der Werksverkauf sei am Montag mit sehr großer Nachfrage in Sangerhausen im Süden Sachsen-Anhalts gestartet, sagte ein Sprecher der Insolvenzverwaltung am Montag. Mountainbikes, E-Bikes ebenso wie City-, Trekking- oder Klappräder würden alle mit 25 Prozent Nachlass verkauft. Die Räumung der Lager soll die Finanzierung des Geschäftsbetriebs sichern und die Liquidität zugunsten der Gläubiger erhöhen. Mifa blickt auf eine 110-jährige Tradition in Sangerhausen zurück. Das Unternehmen musste Anfang des Jahres zum zweiten Mal binnen zwei Jahren Insolvenz anmelden.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen