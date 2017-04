dpa

Trotz fehlender Anmeldung 1.-Mai-Demonstration erwartet

Die Berliner Polizei will sich bei den Demonstrationen am 1. Mai in Kreuzberg auch unter dem neuen Senat am Vorgehen der vergangenen Jahre orientieren. «Das Sicherheitskonzept steht fest, es ist ähnlich wie letztes Jahr», sagte Polizeipräsident Klaus Kandt am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Bisher gebe es zwar noch keine Anmeldung für die übliche linksextreme Demonstration um 18.00 Uhr. Das müsse aber nicht viel bedeuten. «Ich habe gehört, dass die Demonstration vielleicht auch gar nicht angemeldet wird.» Die Polizei geht davon aus, dass sie trotzdem stattfindet.

