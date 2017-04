Haraguchi stürmt gegen Gladbach

Hertha BSC will unbedingt einen Europa-League-Platz sichern. Dafür müssen die Berliner endlich auswärts punkten. Zum Spiel in Gladbach gibt es einen Blitztrip. Ein schneller Japaner soll zur Geheimwaffe werden. Trainer Dardai spricht eine ungewöhnliche Drohung aus.

Berlin (dpa) - «Auf zum siebten Versuch», sagte Pal Dardai und lächelte. Hertha hat in der Fußball-Bundesliga die jüngsten sechs Auswärtsspiele allesamt verloren - nun greifen die Verantwortlichen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Erst am Morgen des Spieltage wird der Berliner Tross Richtung Mönchengladbach aufbrechen, wo am Mittwochabend (20.00 Uhr) die Partie gegen die Borussia ansteht. Dafür hat der Verein extra einen Flieger gechartert. «Vielleicht macht das die zehn Prozent aus, die uns zuletzt auswärts gefehlt haben, wenn wir die Abläufe ändern», sagte Dardai.