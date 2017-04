dpa

Senat verurteilt Spitzeleien des türkischen Geheimdienstes

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Spitzeleien des türkischen Geheimdienstes gegen türkischstämmige Berliner scharf verurteilt. Geisel sprach am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses von einem «politischen Skandal» und sagte: «Ich weise das auf das Entschiedenste zurück.» Er habe am vergangenen Mittwoch von der Namensliste des türkischen Geheimdienstes erfahren, auf der auch die Berliner CDU-Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner steht. Sie sei am selben Tag informiert worden.

Polizeipräsident Klaus Kandt berichtete, die Liste mit insgesamt 455 Namen sei vom türkischen Auslandsgeheimdienst dem deutschen Geheimdienst BND mit der Bitte um Hilfe übergeben worden. Die Menschen auf der Liste seien angeblich Anhänger der Gülen-Bewegung, die von der türkischen Regierung für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich gemacht wird; 25 Namen gehörten zu Berlinern. Zu den Beweggründen der Türken für die Übergabe der Liste bemerkte Geisel: «Ich vermute, es ging darum, Zwietracht zu säen.»

