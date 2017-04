Neues Integrationsmanagement nimmt Arbeit auf

Das neue Berliner Integrationsmanagement (BENN) hat an drei Standorten seine Arbeit aufgenommen. Zu den ersten Gebieten gehören das Kosmosviertel in Treptow-Köpenick, Marzahn Nord und das Falkenhagener Feld West in Spandau, wie die Senatverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Montag mitteilte.

Künftig sollen die Integrationshelfer an insgesamt 20 Standorten in Umfeld von großen Flüchtlingsunterkünften eingesetzt werden. Ihre Aufgabe sei es, den Geflüchteten die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern, teilte die Senatsverwaltung mit. Die Abkürzung BENN steht für «Berlin entwickelt neue Nachbarschaften».

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

