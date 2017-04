Kommissar sammelt gut 5000 Euro mit Schmeling-Handschuhen

Mehr als 5000 Euro sind innerhalb einer Woche bei der Spendenaktion für die Hinterbliebenen der beiden in Oder-Spree getöteten Polizisten zusammengekommen. Kriminaloberkommissar Lutz Boltz hatte als Anreiz seine vom ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Max Schmeling (1905-2005) unterzeichneten Boxhandschuhe ausgesetzt und Ex-Boxer Axel Schulz als Promoter gewonnen. Beide schalteten dann die Webseite www.boxspende.de.Sie legten fest, dass derjenige an der Verlosung der Sammlerstücke teilnimmt, wer zugunsten des Polizeihilfevereins «Grüner Stern» spendet.

«Auf so viel Zuspruch habe ich nicht einmal zu hoffen gewagt», sagte der 59-Jährige Boltz am Montag. Was Boltz besonders berührte: Viele der Unterstützer hätten erklärt, dass sie auch ohne die Boxhandschuhe Geld gespendet hätten.