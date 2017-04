Versuchte Tötung in Neukölln: Hintergründe unklar

Eine Frau hat in einer Neuköllner Wohnung eine 86-jährige Angehörige schwer verletzt. Die 46-Jährige wurde nach der Tat am Sonntagnachmittag wegen des Verdachts der versuchten Tötung festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 86-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie auf eine Intensivstation gebracht werden musste. Angaben zum Tathergang oder zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

