Brennende Deponie nun mit Sand abgedeckt

Die Sand-Abdeckung eines seit Wochen kokelnden Schwelbrandes auf einer Deponie in der polnischen Grenzregion ist abgeschlossen. Behörden erhoffen sich dadurch, dass der Brand endlich erstickt wird, wie der Landkreis Spree-Neiße am Montag in Forst mitteilte. Wochenlang hatte der Schwelbrand auf dem Recyclinghof im polnischen Brozek zu Rauch- und Geruchsbelästigungen in der Grenzregion geführt, darunter in Forst (Spree-Neiße). Luftmessungen ergaben laut Landkreis aber keine schädliche Zusatzbelastungen.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

