Jüdischer Schüler gemobbt: Zentralrat verlangt Aufklärung

Im Fall des 14-jährigen jüdischen Jungen, der an einer Schule in Berlin-Friedenau Opfer antisemitischer Beleidigungen und Angriffe wurde, hat der Zentralrat der Juden Aufklärung verlangt. «Wenn die Berichte stimmen, ist das ein erschütternder Vorgang», sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem Berliner «Tagesspiegel» (Montag). «Hier geht es um Antisemitismus übelster Art.» Schuster forderte die Berliner Senatsschulverwaltung auf, das Verhalten der Schulleitung genau zu untersuchen und Versäumnisse klar zu benennen. Die Eltern des betroffenen Jungen werfen der Schulleitung vor, zu spät auf die Beleidigungen und Angriffe durch türkisch- und arabischstämmigen Schüler reagiert zu haben.

Schuster appellierte an die muslimische Gemeinschaft, «den antisemitischen Tendenzen in ihren Reihen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten». Es könne nicht angehen, «dass in einem Teil der Moscheen in Deutschland Judenfeindlichkeit und Israelfeindlichkeit aktiv Vorschub geleistet wird».