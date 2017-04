dpa

Jugendliche in Wohnmobil eingebrochen

Die Polizei hat zwei Jugendliche festgenommen, die in Berlin-Mitte in ein Wohnmobil eingedrungen sind. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner in der Nacht zum Montag beobachtet, wie die beiden ein Fenster des Wohnmobils öffneten. Zivilpolizisten konnten einen der Jugendlichen beim Verlassen des Fahrzeugs stellen, den anderen nach kurzer Verfolgung.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 09:20 Uhr

Quelle: dpa

