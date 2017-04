dpa

Gestohlenes Auto brennt in Berlin-Britz

Berlin (dpa/bb) - Ein gestohlenes Auto ist in Berlin-Britz in Flammen aufgegangen. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht zum Montag zuerst einen lauten Knall gehört und dann einen hellen Lichtschein gesehen, wie die Polizei mitteilte. Polizei und Feuerwehr entdeckten das brennende Auto hinter dem Zaun einer Gartenkolonie. Dabei handelte es sich um ein Fahrzeug, das im November gestohlen worden war. Es brannte komplett aus.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

