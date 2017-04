dpa

Räuber überfällt Kiosk und flüchtet

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat in Berlin-Kreuzberg einen Kiosk überfallen. Der 56-jährige Besitzer hatte in der Nacht zum Montag den Kiosk kurz verlassen und dabei die Tür nur angelehnt, wie die Polizei mitteilte. Als er zurückkam, schlug der Räuber ihn in den Magen. Der Täter entkam mit den Tageseinnahmen.

