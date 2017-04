Frau in Berlin-Köpenick beraubt

Eine 25-jährige Frau ist in Berlin-Köpenick ausgeraubt worden. Ein Mann hatte die Frau in der Nacht zum Montag in einem Hinterhof zu Boden gestoßen und ihr dann die Handtasche entrissen, wie die Polizei mitteilte. In der Tasche befanden sich die Tageseinnahmen eines Gastronomiebetriebs. Der Täter flüchtete, die Frau blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Montag, 3. April 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

