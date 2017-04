Gefahrenort Bahnhof: Diebe schlagen in Fernzügen zu

Reisende Menschen sind bei Dieben beliebt. Sie haben Gepäck und Bargeld dabei und sind oft unaufmerksam, weil sie es eilig haben und sich nicht auskennen. In Zügen nicken müde Reisende auch mal ein - für die Kriminellen ist das eine günstige Gelegenheit.

Berlin (dpa/bb) - Die großen Berliner Bahnhöfe sind schon länger als Kriminalitätsschwerpunkte bekannt - nun sollen Diebesbanden es mit einem neuen Trick auf Gepäckstücke von schlafenden Reisenden abgesehen haben. Gezielt steigen die Diebe etwa am Hauptbahnhof oder in Spandau in die haltenden Fernzüge, gehen durch die Wagen und stehlen Aktentaschen oder Umhängetaschen, die neben den Schlafenden liegen. Noch im gleichen Bahnhof verlassen die Täter wieder den Zug. Der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe berichtete von mehreren Fällen, die ihm von betroffenen älteren Menschen erzählt worden seien.