Ehemalige Militärpolizisten in Brandenburg auf Streife

Vom Militär zur Landespolizei: 23 frühere Feldjäger sind jetzt vollwertige Brandenburger Polizisten. Nach anderthalb Jahren Ausbildung haben sie ihre Ernennungsurkunden zu Landesbeamten erhalten.

Oranienburg (dpa/bb) - Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat 23 ehemalige Feldjäger der Bundeswehr zu Polizeibeamten auf Lebenszeit ernannt. Am Montag erhielten sie an der Polizeifachhochschule in Oranienburg ihre Urkunden, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Die ehemaligen Soldaten hatten im September 2015 eine auf eineinhalb Jahre verkürzte Ausbildung begonnen. Sie waren die Ersten in einem Sonderprogramm, mit dem bis zu 75 Feldjäger der Bundeswehr für den Streifendienst bei der Polizei eingestellt werden können.