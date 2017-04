Dardai: Habe mir Anfragen anderer Clubs nicht angehört

Pal Dardai haben Anfragen anderer Clubs in seiner bisherigen Zeit als Coach von Hertha BSC nach eigener Aussage nicht interessiert. «Ich lebe hier meinen Traum, Hertha ist mehr als ein Arbeitgeber für mich», sagte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten dem «Kicker» (Montag). Die Richtung des Clubs stimme, da laufe er nicht davon. «Es stimmt, dass es Anfragen aus der Bundesliga und dem Ausland gab. Aber ich habe mir nicht eine davon angehört.» Schon nach einem angeblichen Interesse des VfL Wolfsburg hatte er im vergangenen November erklärt, mit niemandem gesprochen zu haben.

Der aktuelle Kader des Tabellenfünften hat aus Sicht des 41-Jährigen seine Leistungsgrenze erreicht. «Das ist das, was möglich ist mit unseren Bedingungen - plus, minus drei Punkte», sagte Dardai. «Natürlich fehlt noch einiges, aber man muss Respekt vor der Realität zeigen und nicht komische Erwartungen aufbauen. Wenn die Mannschaft am Ende Achter wird, gibt es keinen Vorwurf von mir.» Dardai ist seit 20 Jahren bei Hertha und hatte im Februar 2015 den Trainerposten der Profis übernommen.