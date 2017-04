ALBA Berlin verliert auch bei den EWE Baskets Oldenburg

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung eine bittere Niederlage kassiert. Die Berliner verloren am Sonntag nach einer intensiven Partie bei den EWE Baskets Oldenburg mit 81:93 (38:49). ALBA rutschte nach dem vierten verlorenen Auswärtsspiel in Serie auf Platz sechs ab und hat nur noch zwei Siege Vorsprung auf Oldenburg, das den achten und letzten Playoff-Platz belegt. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 18 und Niels Giffey mit 14 Punkten. ALBA begann abgeklärt und führte schnell 6:2. Mitte des ersten Viertels fanden auch die Gastgeber in die Partie. Zunächst dominierten beide Offensivreihen. Im zweiten Viertel drehten die Niedersachsen auf. ALBA hatte in der Verteidigung große Probleme gegen die offensivstarken Oldenburger und vergab selbst zu viele offene Würfe. So wuchs der Rückstand bis zur Halbzeit an.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte die ALBA-Defensive die Gastgeber nicht stoppen. Vor allem Oldenburgs 34-jährigen Routinier Rickey Paulding (27 Punkte) bekamen die Berliner nie in den Griff.

Ein ordentliches Debüt im ALBA-Trikot gab Neuzugang Gerald Robinson. Ihm gelangen in knapp 13 Minuten neun Punkte und zwei Assists. Nach nur zwei Tagen Teamtraining konnte er erwartungsgemäß dem Berliner Spiel aber noch keine neuen Impulse verleihen.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

