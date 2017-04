Turbine rutscht hinter neuen Tabellenführer Wolfsburg

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen die Tabellenführung vorerst an den VfL Wolfsburg verloren. Das Team von Trainer Matthias Rudolph kam am Sonntag bei der SGS Essen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das Tor für Potsdam erzielte Johanna Elsig (26. Minute). Bei Essen traf Charline Hartmann (52.). Wolfsburg bezwang 1899 Hoffenheim mit 4:0 und zog am 16. Spieltag nur dank eines mehr geschossenen Tores am punktgleichen Potsdam vorbei.

In einer hitzig geführten Partie startete Essen selbstbewusst und setzte Potsdam von Beginn an unter Druck. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen durch einen Freistoß von Elsig in Führung. Nach dem Essener Ausgleich setzte Rudolph noch mehr auf Angriff und brachte die wiedergenesene Olympiasiegerin Tabea Kemme. Es blieb aber beim leistungsgerechten 1:1.

Im Fernduell um die Tabellenführung wird es in der kommenden Woche spannend: Während Wolfsburg beim Vierten 1. FFC Frankfurt ran muss, empfängt Potsdam zu Hause den fünftplatzierten SC Freiburg.

