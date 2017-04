Rund 300 Teilnehmer bei der 5. Pro-Europa-Demo in Potsdam

Rund 300 Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Potsdam für ein geeintes Europa demonstriert. «Ich stehe hier, weil Europa eine Herzensangelegenheit für mich ist», sagte der Schauspieler und Wahl-Potsdamer Jörg Hartmann («Tatort») am Sonntag auf der Kundgebung. «Als Jugendlicher im Ruhrpott habe ich dank offener Grenzen mit einem Interrail-Ticket viele europäische Länder kennengelernt.» Hartmann trug das Gedicht «Europa» von Kurt Tucholsky vor, in dem der Satiriker 1932 das damalige Euro mit abgeschotteten nationalen Grenzen beschrieb.

Die europafreundliche Bewegung «Pulse of Europe» demonstrierte wie in mittlerweile mehr als 60 europäischen Städten zum 5. Mal in der Potsdamer Innenstadt für Völkerverständigung und Frieden. Die Kundgebungen sollen bis zur Stichwahl in Frankreich um die Präsidentschaft voraussichtlich Anfang Mai jede Woche laufen.

