Räuber stechen Opfer nieder

Mehrere Unbekannte haben einen 34-Jährigen im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen überfallen und mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, attackierten die Täter ihn am frühen Sonntagmorgen mit Reizgas und versuchten, sein Portemonnaie zu rauben. Als ihnen das nicht gelang, fügten sie dem Mann Stichverletzungen an einem Bein und am Oberkörper zu. Der Verletzte schleppte sich noch mehrere hundert Meter vom Tatort weg, bevor Zeugen einen Rettungswagen riefen und der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Die Täter konnten unerkannt und ohne Beute entkommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

